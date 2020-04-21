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Spor

Menemenspor Eraldo Çinari'yle anlaştı

Arnavutluk'tan daha önce kaleci Gentian Selmani ve stoper David Domgjoni'yi transfer eden Menemenspor, aynı ülkeden sol kanat Eraldo Çinari'yle de anlaştı.

DHA21 Nisan 2020 Salı 15:14 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:14
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor şimdiden gelecek sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirmek üzere. 

Arnavutluk'tan daha önce kaleci Gentian Selmani ve stoper David Domgjoni'yi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertlilerin aynı ülkeden sol kanat Eraldo Çinari'yle de prensipte anlaştığı öğrenildi. Partizani Tirana takımında oynayan 23 yaşındaki oyuncuyla söz kesen Menemenspor'un sezon bitiminde genç futbolcuya resmi sözleşme imzalatacağı vurgulandı. 

Futbola Vllaznia Shkoder takımında başlayan Çinari, geçen sezon Partizani'ye transfer oldu. Bu sezon Arnavutluk Süper Ligi'nde 25 maça çıkan oyuncu 6 gol attı.

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