İSTANBUL 19°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8944
  • EURO
    9,3263
  • ALTIN
    483.548
  • BIST100
    1211.36
Spor

Menemenspor'da 1 puan sevinci

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Ege derbisinde Akhisarspor'a konuk olan Menemenspor deplasmanda alınan 1 puana sevindi.

DHA20 Ekim 2020 Salı 13:53 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 13:53
ABONE OL

Golsüz sona eren mücadelenin ardından teknik direktör Cenk Laleci değerlendirmelerde bulundu. Takımın sahadaki duruşundan memnun kaldığını ifade eden Laleci, “Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ancak deplasmanlarda alınan puanı da önemsiyoruz. İnançla çıktığımız bu yolun sonunda, tüm engellere rağmen ışık görüyoruz. İçimizdeki gücü biliyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu uzun yolda inancımızı, heyecanımızı ve üzüntümüzü paylaşan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Menemenspor perşembe günü Bursaspor’la evinde oynayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.