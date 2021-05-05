Menemenspor'da Adana Demirspor maçı öncesi 2 ayrılık

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:50

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Menemenspor'da pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşması öncesi iki yabancı futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mamadou Traore ve Omar Mohemed'in son haftayı beklemeden İzmir'den gittikleri ifade edildi.

Menemenspor'la 6 aylık sözleşme imzalayan futbolcuların yönetimden izin istedikleri bildirildi. Mali'nin Stade Malien Bamako takımından gelen orta saha Traore, 11 lig maçında sarı-lacivertli formayı terletirken 1 asist yaptı. ABD'nin Greenville Triumph ekibinden transfer edilen kanat oyuncusu Mohamed ise 14 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asistle oynadı.