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Spor

Menemenspor'da Adana Demirspor maçı öncesi 2 ayrılık

Menemenspor'da TFF 1. Lig'in son haftasında oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi Traore ve Mohamed'in takımdan ayrıldığı öğrenildi.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:50
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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Menemenspor'da pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşması öncesi iki yabancı futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mamadou Traore ve Omar Mohemed'in son haftayı beklemeden İzmir'den gittikleri ifade edildi.

Menemenspor'la 6 aylık sözleşme imzalayan futbolcuların yönetimden izin istedikleri bildirildi. Mali'nin Stade Malien Bamako takımından gelen orta saha Traore, 11 lig maçında sarı-lacivertli formayı terletirken 1 asist yaptı. ABD'nin Greenville Triumph ekibinden transfer edilen kanat oyuncusu Mohamed ise 14 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asistle oynadı.

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