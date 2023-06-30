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Spor

Menemenspor'da Cenk Laleci dönemi

Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Cenk Laleci ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

IHA30 Haziran 2023 Cuma 18:21 - Güncelleme:
Menemenspor'da Cenk Laleci dönemi
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Daha önce de Menemenspor'da takım kaptanlığı, teknik direktör yardımcılığı, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuş, bu görevleri sırasında şampiyonluklar yaşamış olan tecrübeli isim Cenk Laleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Menemen Futbol Kulubü Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Tokul "Kulübümüzü tanıyan, Menemen'in ruhunu anlayan teknik direktörümüzle beraberiz. Önceliğimiz; kulübümüzün başarısı, centilmenliği ve altyapımıza vereceğimiz önemdir. Hedef; şampiyonluk" dedi. Cenk Laleci ise yeniden Menemenlilerle buluştuğumuz için çok mutluyum. Menemenlilerin futbol sevgisini coşkusunu biliyorum. Onların bu coşkusunu şampiyonluğa dönüştürmek için elimden geleni yapacağım. Kıymetli Başkanımız ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da verecekleri destek için şimdiden minnettarım" şeklinde konuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK'da Cenk Laleci'nin göreve gelmesiyle birlikte bayram sonrası da yeni sezon kadrosunun ve transfer politikasının hızlıca belirlenerek çalışmalara başlanması bekleniyor.

  • Menemen Futbol Kulübü
  • teknik direktör
  • Cenk Laleci

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