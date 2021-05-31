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Spor

Menemenspor'da Cenk Laleci ihtimali zayıflıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un daha önce prensipte anlaşma sağladığı eski teknik patronu Cenk Laleci ile henüz sözleşme imzalamaması kafaları karıştırdı.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:40
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Onursal Başkan Tahir Şahin'in ilk görüşmenin ardından bir daha Laleci'ye dönüş yapmadığı ve tarafların şu anda resmi bir anlaşmaya varmadığı bildirildi. Laleci'ye ise 1'inci Lig'den birçok kulübün teklif götürdüğü ifade edildi. Menemenspor'dan dönüş alamayan genç teknik adamın diğer teklifleri değerlendirmeye başladığı vurgulandı. Menemenspor'da yıllarca futbol oynayıp kaptanlık yapan Laleci, kulüpte 2019-2020 sezonunda sportif direktör olarak göreve başladı. Ardından teknik direktörlük görevine gelen Cenk Laleci, geçen sezonun ilk yarısında takımda ayrıldı.

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