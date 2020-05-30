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Spor

Menemenspor'da futbolcular indirime gidiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da futbolcular, yönetimin indirim talebini kabul etti.

DHA30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:32 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:32
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Koronavirüs salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-laciverlilerde kurmaylar oyunculara fedakarlık çağrısı yaptı. Takımdan yüzde 30 indirim isteyen yönetim, futbolculardan olumlu yanıt aldı. 

Derin bir nefes alan Menemenspor'da futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, "Futbolcularımıza helal olsun. Yaptığımız çağrıyı hepsi kabul etti. Takımımızla gurur duyuyorum" diye konuştu. 

Menemen, salgın nedeniyle 19 Mart'ta verilen ara sonrası 19 Haziran'da yeniden start alacak ligde ilk maçını Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda oynayacak.

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