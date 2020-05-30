Menemenspor'da koronavirüs testi sonuçları açıklandı

AA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:01 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:01

Kulüpten yapılan açıklamada, takımda futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara dördüncü kez Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personelimize 28 Mayıs'ta dördüncüsü yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımız antrenmanlarına planlandığı gibi bugün başlayacaktır. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarla tekrarlanacaktır." ifadelerine yer verildi.