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Spor

Menemenspor'da koronavirüs testi sonuçları açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:01 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:01
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Kulüpten yapılan açıklamada, takımda futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara dördüncü kez Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm oyuncularımız, teknik direktörümüz Cenk Laleci ve yardımcıları, sağlık, idari ve destek personelimize 28 Mayıs'ta dördüncüsü yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımız antrenmanlarına planlandığı gibi bugün başlayacaktır. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarla tekrarlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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