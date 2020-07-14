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Spor

Menemenspor'da Mehmet Boztepe ile yollar ayrıldı

Ekol Göz Menemenspor ile sözleşmesi sona eren gurbetçi sol kanat oyuncusu Mehmet Boztepe, bir veda mesajı yayımladı.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 15:44 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:44
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim sözleşmesi sona eren Mehmet Boztepe ile yolları ayırdı. 

Sezon başında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki gurbetçi sol kanat oyuncusu, "Menemenspor'da geçirmiş olduğum süre zarfında futbol adına yaşanabilecek tüm duyguları takım arkadaşlarım ile paylaştık. 'Kesin küme düşer' diyen herkese futbolumuz ile cevap verdik. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkanımıza, hocalarımıza ve kulüp personeline emekleri için minnettarım. Yeni sezon bize neler getirir bilmiyorum ama şimdilik hoşçakal Menemenspor ve Menemenspor'un güzel taraftarı" mesajı paylaştı. 

Mehmet, sarı-lacivertli formayla 29 lig maçında 6 kez rakip fileleri sarstı.

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