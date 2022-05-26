Menemenspor'da Recep Yazıcı için karar verildi

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Gelecek sene TFF 2. Lig'de mücadele edecek sarı-lacivertlilerde yönetimin teknik direktör Recep Yazıcı ile yola devam kararı aldığı bildirildi.

Onursal başkan Tahir Şahin'le yaptığı görüşmede anlaşma sağlayan Yazıcı'nın transfer raporunu da sunduğu kaydedildi. Küme düşünce statü gereği serbest kalma hakkı kazanan yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran İzmir ekibinde sözleşmeleri biten Batuhan Şen, Anıl Yaşar, Mahmut Akan, Emre Batuhan Adıgüzel ve Batuhan Kırdaroğlu da takımdan ayrıldı.