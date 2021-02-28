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Spor

Menemenspor'da tek eksik İsmail Haktan Odabaşı

TFF 1. Lig'de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Menemenspor yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisinde sakatlığı süren İsmail Haktan Odabaşı dışında eksik bulunmuyor.

AA28 Şubat 2021 Pazar 13:21 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 13:21
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TFF 1. Lig'de son iki maçını kazanan Menemenspor, 24. hafta mücadelesinde yarın Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

Ligde 20. haftayı 19 puan ve averajla düşme hattında 16. sırada tamamlamasına rağmen daha sonra çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Menemenspor, 26 puanla 13. sıraya yükseldi. Menemenspor'da sakatlığı süren İsmail Haktan Odabaşı dışında eksik bulunmuyor.

Ligin geride kalan bölümünde deplasmanda 15, iç sahada ise 8 puan toplayan Beypiliç Boluspor, dış sahada çıktığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Ligde 23 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un hemen önünde yer alan ve rakibiyle 4 puan fark bulunan Boluspor'da kart cezalısı Fethi Özer, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısındaki müsabaka 0-0 sona ermişti.

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