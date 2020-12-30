Menemenspor'da Ümit Karan'dan 1,5+1 yıllık imza

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:29

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, kulübün onursal başkanı Tahir Şahin, yönetim kurulu üyesi Ender Günbay ve teknik direktör Ümit Karan katıldı.

Menemenspor ile 1,5+1 yıllık anlaşma imzalayan Karan, yaptığı açıklamada, bir süredir Türkiye liglerinde çalışmak istediğini, Tahir Şahin'in çağrısıyla takıma geldiğini ifade etti.

Genç bir takım olduklarını, kulübü bir fabrikaya dönüştürmeyi hedeflediklerini bildiren Karan, şöyle konuştu:

"Hem oyuncu yetiştirmeye hem de bölgenin büyük takımlarından bir tanesi olmaya karar verdik. Hedeflerimiz büyük, inşallah bu seneyi güzel geçirip yeni sezonda yukarılara doğru oynamayı hedefliyoruz. Başkanımız ve ben hedefleri olan insanlar olduğumuz için güçlerimizi birleştirdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu başarıyı göstereceğiz."

Törenin ardından Tahir Şahin, Ümit Karan ve ekibine ilçe stadını ve tesisleri gezdirdi.



Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım'da görev alan, teknik direktörlük kariyerinde ise son olarak Makedonya'nın Shkupi takımını çalıştıran Ümit Karan, ilk yarının son haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor deplasmında sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk sınavına çıkacak.