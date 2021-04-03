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Spor

Menemenspor'da Ümraniyespor maçı öncesi iki eksik

TFF 1. Lig'de Menemenspor yarın Ümraniyespor'u konuk edecek. İzmir temsilcisinde Aydın Yılmaz ve Okan Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:16
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TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Menemenspor, 28. haftada yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Alper Çetin düdük çalacak. Ligde düşme hattındaki Akhisarspor'un 3 puan önünde averajla 15. sırada bulunan Menemenspor, galip gelemediği son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İzmir temsilcisinde Aydın Yılmaz ve Okan Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligde 37 puanla 11. durumda bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da cezalı Ercan Coşkun, yarın forma giyemeyecek.

Menemenspor, ilk devrede deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmişti.

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