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Spor

Menemenspor'dan Japon 10 numara Mizuki Arai'ye teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, Japonya 2. Ligi takımlarından Tokyo Verdy'de forma giyen orta saha oyuncusu Mizuki Arai'ye teklif götürdü.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:06
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gözünü Uzak Doğu'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Japonya 2'nci Lig ekiplerinden Tokyo Verdy forması giyen orta saha Mizuki Arai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Menajerler tarafından önerilen 24 yaşındaki Japon futbolcunun maç videolarının izlendiği ve beğenildiği vurgulandı. Arai'ye teklif götüren İzmir ekibinin oyuncudan yanıt beklediği kaydedildi.

Avrupa'da Avusturya'nın SV Horn takımında top koşturan Arai, ülkesinde ise Kataller Toyama ve Tokyo Verdy formalarını terletti. Arai, Menemenspor'a imza atarsa kulübün ilk Japon transferi olacak.

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