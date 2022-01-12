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Spor

Menemenspor'dan Vato Arvaladze hamlesi

Transfer yasağını kaldırmak için çaba sarf eden Menemenspor Yönetimi, Fatih Karagümrük'ün Gürcü futbolcusu Vato Arvaladze'yi kiralamak istiyor.

DHA12 Ocak 2022 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:58
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Spor Toto 1'inci Lig'de 21'inci haftada cuma günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken, Vavacars Fatih Karagümrük'ten Vato Arvaladze'nin peşine düştü. Süper Lig'de Fatih Karagümrük'te fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi.

Yönetimin, 1 hafta içinde Akanbi Rasheed'in Nijerya'daki kulübünden FIFA aracılığı ile gelen 160 bin euro cezayı taksitlendirip transfer tahtasını açacağı kaydedildi. Yasak kalkar kalmaz harekete geçecek sarı-lacivertlilerin Vato'yu takıma kazandıracağı bildirildi. Teknik direktör Şota Arvaladze'nin yeğeni olan Vato, bu sezon Karagümrük'te 6 resmi maça çıkıp 1 gol attı, 23 yaşındaki futbolcu 2 defa da Gürcistan A Milli Takımı formasını giydi.

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