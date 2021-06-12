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Spor

Menemenspor'dan Yasin Güreler'e transfer teklifi

Menemenspor, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen eski sol beki Yasin Güreler'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:49
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gözünü eski oyuncularına çevirdi. Eski sağ beki Mazlum Demir'le sözleşme imzalayıp Ankaraspor forması giyen Nijeryalı kanat Sikiru Olatunbosun'la görüşmeler yapan sarı-lacivertliler daha önce formasını giymiş sol bek Yasin Güreler için de harekete geçti. Son olarak Tuzlaspor'da forma giyen deneyimli oyuncuya 'dön' çağrısı yapan kurmayların Yasin'den cevap beklediği kaydedildi.

Menemenspor'da 2011-2018 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Cenk Laleci'nin de çok istediği bildirildi. Geçen sezon Tuzlaspor'da 23 lig müsabakasına çıkan Yasin Güreler 1570 dakika sahada kaldı.

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