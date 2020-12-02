Menemenspor'u yabancıları sırtlıyor

TFF 1. Lig’de 8. haftanın erteleme maçında Menemenspor, konuk ettiği Ankaraspor’u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda Ümraniyespor’u da 2-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligde üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Son iki maçından 6 puan çıkaran Menemenspor, haftalardır bulunduğu küme düşme hattından kurtulmuş oldu. Korona virüs vakaları sebebiyle ligde 1 maçı eksik durumda bulunan İzmir temsilcisi, puanını 12’ye çıkararak 13. sıraya yükseldi.
Ligde oynadığı 10 maçta 11 kez gol sevinci yaşayan Menemenspor’da yabancı oyuncuların skora katkısı dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte Beninli orta saha Tidjani Anaane 4 golle takımın en fazla gol atan oyuncusu olurken, Nijeryalı santrfor İbrahim Akanbi Rasheed ise attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle öne çıktı. İzmir temsilcisinde Sikiru Olatunbosun 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Mohammed Kamara da 1 gollük katkı verdi. Menemenspor’da yerli oyuncular Tayfun Aydoğan ve Rıdvan Koçak ise 1’er kez gol sevinci yaşadı.