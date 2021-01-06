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Spor

Menemenspor'un gençlerine Galatasaray ve Beşiktaş talip

Menemenspor'da forma giyen Furkan Bayır'a Galatasaray'ın, Yusuf Talum'a ise Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 13:15 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:15
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TFF 1'inci Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılıp devreyi alt sıralarda kapatan Menemenspor'un iki genç futbolcusu Furkan Bayır ve Yusuf Talum'a Süper Lig'de dev talipler çıktı. .

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkardığı Furkan için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Galatasaraylı kurmayların bu sezon 15 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve teknik ekibe olumlu rapor verdiği ifade edildi. 

Göztepe'den kiralanan sağ bek Yusuf Talum'u da Beşiktaş'ın takip ettiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki Yusuf için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teklif götüreceği ileri sürüldü.

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