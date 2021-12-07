Menemenspor'un hocası Cenk Laleci 1 puandan memnun

DHA 7 Aralık 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:30

Teknik direktör Cenk Laleci, Keçiörengücü karşısında bitime 2 dakika kala buldukları golle puan aldıklarını belirterek, "Ben bardağın dolu tarafına bakıyorum. Evimizde kazanmak isterdik ancak son dakikalarda attığımız golle puan aldık. Son 3 maçımıza baktığımız zaman da 7 puanı hanemize yazdırdık. İyi yoldayız, daha da iyi olacağız. Şimdilik alt sıralardan uzaktayız. Biz kazanmaya, puanlar toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Menemenspor bu hafta deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.