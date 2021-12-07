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Spor

Menemenspor'un hocası Cenk Laleci 1 puandan memnun

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, geleceğe umutla bakıyor.

DHA7 Aralık 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:30
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Teknik direktör Cenk Laleci, Keçiörengücü karşısında bitime 2 dakika kala buldukları golle puan aldıklarını belirterek, "Ben bardağın dolu tarafına bakıyorum. Evimizde kazanmak isterdik ancak son dakikalarda attığımız golle puan aldık. Son 3 maçımıza baktığımız zaman da 7 puanı hanemize yazdırdık. İyi yoldayız, daha da iyi olacağız. Şimdilik alt sıralardan uzaktayız. Biz kazanmaya, puanlar toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Menemenspor bu hafta deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

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