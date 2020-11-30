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Spor

Menemenspor'un rakibi Ankaraspor

Menemenspor, TFF 1. Lig'deki erteleme maçında yarın Ankaraspor'u konuk edecek.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
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TFF 1. Lig'de, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor yarın karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Ligde 11. haftayı deplasmanda galibiyetle kapatan iki ekipten Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor da Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankaraspor maçı dışında Adanaspor müsabakası da Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Menemenspor, 9 maçta 9 puanla 15. durumda bulunuyor.

İlk deplasman galibiyetini Akhisarspor karşısında alan Ankaraspor ise 10 müsabakada topladığı 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

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