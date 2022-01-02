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Spor

Menemenspor'un Somalili futbolcusu Omar Mohamed 6 ay sonra dönecek

Çapraz bağlarından sakatlanan Menemenspor'un Somalili futbolcusu Omar Mohamed'in yaklaşık 6 ay sonra takıma döneceği öğrenildi.

DHA2 Ocak 2022 Pazar 11:33 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 11:33
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Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya hazırlanan Nasadoge Menemenspor'da geçen sezon ikinci yarıda transfer edilip ligin son haftalarında çapraz bağlarından sakatlanan Omar Mohamed, 2022'nin yaz döneminde takıma dönecek. Ameliyat ve rehabilitasyon süreci nedeniyle lisansı çıkarılmayıp ABD'ye giden 25 yaşındaki Somalili sol kanadın yönetimden bu sezon için ücret talep etmediği, yeni sezonda takıma tekrar katılacağı belirtildi. ABD'nin Greenville Triumph takımından transfer olduğu Menemenspor formasıyla geçen sezon ligde ikinci yarıda 14 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Mohamed, geçen hafta Somali A Milli Takımı'na ve alt yaş milli takımlarına futbolcu yetiştiren, elçisi olduğu 1826 Football Academy U19 Takımı'nı Menemen'e kampa getirmişti.

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