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Spor

Menemenspor'un zaafı yan toplar

Menemenspor, TFF 1. Lig'de ağlarına giden 5 golü de kafa toplarından yedi.

DHA31 Ağustos 2021 Salı 11:56 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 11:56
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TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0, lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a da 4-0 yenilen Menemenspor, ağlarına giden 5 golü de kafa toplarından yedi. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arada bu zaaflarını düzelteceklerini söyledi.

Laleci, Bandırmaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında yan toplarda savunmasız kaldıklarını belirterek, "Tüm golleri kafayla yedik. Özellikle rakip takım duran toplarda bizi çok zorladı. Yediğimiz 5 gol de kafayla oldu. Bunu acilen çözmeliyiz. Yan toplarda zaaflarımız var. Ancak çözülmeyecek sorun değil" dedi.

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