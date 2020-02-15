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Spor

Mensah açıkladı! 'Sorunlarım vardı...'

Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, transfer iddialarına yanıt verdi. İşte Bernard Mensah'ın açıklamaları...

15 Şubat 2020 Cumartesi16:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:42

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un önemli isimlerinden Bernard Mensah, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Kayserispor'un Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Bernard Mensah, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Bernard Mensah yaptığı açıklamada "Kayserispor'da sorunlarım vardı ama başkanımız geldikten sonra her şey düzeldi. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kayserispor'dan ayrılmak gibi bir şey şu an kafamda yok." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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