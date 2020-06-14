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Spor

Mensah Fenerbahçe maçlarını seviyor

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah Fenerbahçe maçlarında skora katkı sağlıyor.

IHA14 Haziran 2020 Pazar 15:11 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 15:11
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Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yedikleri goller ile mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, tek golünü Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ile buldu. Sarı-Kırmızılı takımın başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Türkiye Liginde hem Kasımpaşa hem de Hes Kablo Kayserispor formasıyla Fenerbahçe karşı çıktığı 7 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.

Ganalı futbolcu Mensah, Fenerbahçe kalesine attığı 3 golün 2’sini Hes Kablo Kayserispor forması ile, 1 gol ise Kasımpaşa forması ile gerçekleştirdi. Mensah yaptığı 2 asistin 1’ini Kasımpaşa 1’ni Hes Kablo Kayserispor formasıyla yaptı. Öte yandan Bernard Mensah bu sezon 21 maçta görev yaparken 4 gol ve 8 asiste ulaştı.

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