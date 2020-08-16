Mensah İstanbul'a indi! 'Bırakmam Seni' tişörtü dikkat çekti

16 Ağustos 2020 Pazar 22:31 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 22:42

Beşiktaş’ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah İstanbul’a geldi.

Kayserispor’dan Beşiktaş’a 1 yıllık kiralık olarak gelen, 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Bernard Mensah, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi. Genç oyuncu buradan konaklayacağı otele geçti.

Mensah sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüp ile imza atmak için masaya oturacak.

4.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU



Kayserispor'un, Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın, sezon sonunda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonunun da sahibi olacağı kaydedildi.

Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.