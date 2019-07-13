Mensah’a 3 milyon euro
GALATASARAY, orta alan için Fulhamlı Seri, Al Ahlili Josef de Souza ve Benfica’dan Fejsa’yı transfer etmek için çaba harcarken bu oyunculardan herhangi birinde pürüz çıkma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılılar böyle bir durumda geçen sezon Kayserispor’da kiralık forma giyen, bu sezon ise tapusuyla birlikte alınan Bernard Mensah için harekete geçmeyi planlıyor. Aslan’ın yöneticileri Fatih Terim’in de onay verdiği bu oyuncu için Kayserispor’a 3 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşününüyor. Bu fiyat düşük bulunursa Ganalı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık formülü önerilecek. Mehsah geçen sezon Kayserispor’da 28 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.
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