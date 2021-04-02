İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Nisan 2021 Cuma / 20 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1504
  • EURO
    9,6071
  • ALTIN
    454.489
  • BIST100
    1430.19
Spor

Mensah'tan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiği bildirildi.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 21:36 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 21:36
ABONE OL

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak siyah-beyazlılardan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbol Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticeinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.