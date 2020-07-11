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Spor

Mensah'tan Beşiktaş'a mesaj var!

Beşiktaş'ın Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah ile ilgilendiğini Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamıştı. Mensah'tan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:38 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:38
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bernard Mensah, Instagram'da yaptığı hareketle iddiaları alevlendirdi.

Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçtan bir fotoğraf paylaşan ve "Kardeşlerimle 3 puan" mesajını bırakan Tyler Boyd'un paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Transferin gözde ismi, 3 tane alev emojisiyle yorum yaptı ve Beşiktaş taraftarları da Mensah'ı mesaj yağmuruna tuttu.

BERNA GÖZBAŞI BEŞİKTAŞ'I İŞARET ETMİŞTİ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçen gün yaptığı açıklamada Beşiktaş ile resmi görüşme yaptıklarını kaydetmişti.

Gözbaşı, "Lig bitene kadar kimseyle görüşmüyorum. Bir tek Beşiktaş ile görüşmemiz olduğu doğrudur resmi olarak. Şu anda lig bitmediği için bir karar vermiş değilim" demişti.

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