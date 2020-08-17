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Spor

Mensah'tan Kayserispor'a veda mesajı

Beşiktaş'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelen Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti. Yıldız futbolcu, 'Burada muhteşem iki yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor' ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49
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Beşiktaş'ın kiralık transferi için anlaşma sağladığı ve dün akşam İstanbul'a gelen Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mensah açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kayserispor ailesi... Sizinle burada muhteşem iki yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor. Çok güzel günlerimizin yanı sıra birçok güzel anımız da oldu. Ayrılmadan önce bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya, büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim. Kalbim her zaman sizinle olacak"

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