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Spor

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 29. kez düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu
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Bu sene 29.su gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu. Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 22'si başpehlivan 350 güreşçi katıldı.

Güreşlerde, İsmail Koç ile Ali Yanatma arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Koç kazandı. Güreş ağalığını ise 625 bin liraya iş insanı İsmail Tekin aldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, Yörük Türkmen geleneklerinin olmazsa olmazı olan ata sporu yağlı güreşleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma gayretinde olduklarını söyledi.

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