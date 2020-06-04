Mercedes'te Vettel sesleri

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 11:33

Son 6 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in başındaki Wolff, motor sporları basınının önde gelen isimleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Wolff, gelecek yıl serbest kalacak Sebastian Vettel ile ilgilenip ilgilenmedikleriyle ilgili soruya, "Önceliğimiz kendi kadromuz. Hem Lewis ve Valtteri hem de (Williams'ta yarışan Mercedes Genç Takımı üyesi) George'dan memnunum. Fakat 4 kez şampiyon olmuş birine doğruca 'Hayır' diyemezsiniz. Laf olsun diye söylemiyorum. Bunu düşünmeniz gerek." yanıtını verdi.

2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği Ferrari'den sezon sonunda ayrılacak Vettel'in, 240 yarışlık F1 kariyerinde 53 birinciliği ve 57 "pole pozisyonu" bulunuyor.

6 kez şampiyon Lewis Hamilton ile Vettel'in bir araya gelmesi, takım içi mücadele ve ekonomik açıdan bakıldığında pek olası gözükmese de Mercedes F1 Takımı'nı da bünyesinde barındıran Daimler Grubu'ndaki bazı yöneticilerin, takımda Alman bir pilot istediği iddia ediliyor.