Mergim Berisha'dan Hoffenheim'a kötü haber

Alman ligi ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha sakatlandı.

Berisha'nın antrenman sırasında sakatlandığı belirtildi. Hoffenheim Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo, "Dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği şüphesi var. İleri tetkikleri yapılıyor. İkinci bir açıklamaya kadar kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

Hoffenheim, yaz transfer döneminde Berisha'ya Augsburg'tan 14 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Hoffenheim'da şu ana kadar 7 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, skor katkısı sağlayamamıştı.