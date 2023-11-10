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Spor

Mergim Berisha'dan Hoffenheim'a kötü haber

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Mergim Berisha, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

10 Kasım 2023 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Mergim Berisha'dan Hoffenheim'a kötü haber
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Alman ligi ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha sakatlandı.

Berisha'nın antrenman sırasında sakatlandığı belirtildi. Hoffenheim Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo, "Dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği şüphesi var. İleri tetkikleri yapılıyor. İkinci bir açıklamaya kadar kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

Hoffenheim, yaz transfer döneminde Berisha'ya Augsburg'tan 14 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Hoffenheim'da şu ana kadar 7 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, skor katkısı sağlayamamıştı.

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