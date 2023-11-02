Mergim Berisha'nın gol orucu devam ediyor

Augsburg'tan Hoffenheim'a giden Mergim Berisha, yeni takımına iyi bir başlangıç yapamadı.

Alman futbolcu, yeni takımı Hoffenheim'da çıktığı 6 maçta sessiz kaldı. Berisha bu karşılaşmalarda asist konusunda da verimlilik sağlayamadı.

İlk 11'de forma bulmakta da zorlanan 25 yaşındaki futbolcu, söz konusu 6 maçın sadece birinde 11'de yer aldı.

Berisha, geçen sezon Augsburg'ta 23 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Augsburg, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den 4 milyon euro bedelle almıştı. Alman ekibi, yaklaşık bir ay sonra ise Alman golcüyü 14 milyon euro bedelle Hoffenheim'a göndermişti.