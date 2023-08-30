Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın yeni takımı belli oldu.

Bundesliga ekibi Hoffenheim, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman forvet, Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hoffenheim, bu transfer için Augsburg'a 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Berisha 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Berisha, bu sezonda kulübüyle 3 karşılaşmaya çıkarken skor katkısı yapamadı.