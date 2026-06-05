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Spor

Merih Demiral açıklamasına Al Ahli'den cevap!

Hakan Safi'nin Merih Demiral ile anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından Al Ahli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2026 Cuma 01:23 - Güncelleme:
Merih Demiral açıklamasına Al Ahli'den cevap!
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Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin milli futbolcu Merih Demiral'ın transferini açıkladığı sözleri gündem yaratırken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Safi, yaptığı açıklamada, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!" ifadelerini kullanmıştı.

AH AHLI'DEN CEVAP GELDİ

Bu açıklamaların ardından Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, milli stoperin fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Suudi Arabistan temsilcisi paylaşımında, "Demiral baştan sona Al Ahli'li" ifadelerini kullandı.

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