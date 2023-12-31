Merih Demiral, Al Ahli'den ayrılmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

NAPOLI, GÖZÜNE KESTİRDİ

Suudi Arabistan'daki kariyerinin başında sakatlıklarla boğuşan Merih Demiral, şu ana kadar yalnızca 8 resmi maçta forma giydi. La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Napoli, Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Milli futbolcuya devre arasında teklif yapacak olan Napoli, 25 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmanın peşinde. Merih Demiral ise İtalya futboluna olan alışkanlığı nedeniyle Napoli'den gelen teklifi değerlendirecek.