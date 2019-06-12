Merih Demiral: Allah'ın izniyle şampiyonaya gideceğiz
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.
Genç stoper Merih Demiral karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu. Merih Demiral'ın açıklamaları şu şekilde;
Fransa maçında gösterdiğimiz mücadeleyi gösteremedik. Allah'ın izniyle bu takım Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. Hiçbir şey daha bitmedi.
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