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Spor

Merih Demiral, ambulans uçakla İtalya'ya döndü

Juventus, koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın ambulans uçak ile Torino'ya geldiğini ve kulüp tarafından izolasyona alındığını açıkladı.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 16:30
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'ya dönüşünde karantinaya alındığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki stoperin Türk Milli Takımı kampında 26 Mart'ta yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, oyuncunun sağlık makamlarının yetkilendirdiği özel bir uçuşla İtalya'ya döndüğü belirtildi.

Demiral'ın Torino'ya dönüşünde Juventus Kulübüne ait J Hotel'de tecrit altına alındığı ve karantinasını burada tamamlayacağı ifade edildi.

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