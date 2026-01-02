Merih Demiral attı, Al Ahli kritik maçtan galip çıktı

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, Al Nassr'ı konuk etti.

King Abdullah Sports City'de oynanan maçı Al Ahli 3-2 kazandı.

Al Ahli'nin gollerini 7 ve 20'de Ivan Toney ve 55'te Merih Demiral kaydetti. Al Nassr'ın gollerini ise 31 ve 44'te Al Amri attı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi ve attığı golle maçı kazandıran isim oldu.

Al Hilal'de 90+6'da Ali Majrashi, Al Nassr'da ise 90+9'da Nawaf Boushal kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, ligde 31 puanda kalırken Al Ahli puanını 25'e çıkardı.

Al Nassr, ligin gelecek haftasında evinde Al Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Ahli ise deplasmanda Al Okhdood'a konuk olacak.