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Spor

Merih Demiral: Bahaneye gerek yok

Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından konuşan Merih Demiral, sonuçtan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Milli savunmacı, 'Burası Dünya Kupası, çıkıp yenmemiz gerekiyordu' dedi.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Merih Demiral: Bahaneye gerek yok
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A Milli Takım'da Merih Demiral, Dünya Kupası'ndaki 2-0'lık Avustralya mağlubiyetinin ardından konuştu.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, herkes istekliydi. Olmayınca olmuyor. Hiç böyle sonuç beklemiyorduk. 2 tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız. Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok, çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz." dedi.

Merih Demiral, "Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olması lazım." sözlerini sarf etti.

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