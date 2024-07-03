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Spor

Merih Demiral: Bunun devamı gelecek

A Milli Takım'ın yıldız savunmacısı Merih Demiral, Avusturya'ya karşı 2 gol attığı maçtan sonra konuştu.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Merih Demiral: Bunun devamı gelecek
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A Milli Takım'da Avusturya'ya karşı takımımızın iki golünü atan Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok gururlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Maçın oyuncusu seçilen yıldız oyuncumuz, 'Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. Bunun devamı gelecek.' ifadelerini kullandı.

Mert Günok'un son dakikada kurtardığı topla da ilgili konuşan Merih, 'Mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun." sözlerini sarf etti.

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