Merih Demiral: Bunun üstesinden gelmeyi öğreneceğiz

A Milli Takım oyuncularından Merih Demiral, EURO 2024'te oynanan Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Böyle yenilgilerin olabileceğini söyleyen Merih Demiral: "Kötü bir mağlubiyet aldık. Hayatta olduğu gibi futbolda da kötü günler oluyor, iyi günlerde. Turnuvaya iyi başladık ama kötü bir mağlubiyet aldık. Ben inanıyorum ki üçüncü maçtan en iyi şekilde puan ve puanlar alıp bir üst tura çıkacağız. İyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum.' dedi.

Kendi kalemize attığımız golle ilgili konuşan Merih Demiral, "Üzücü ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Herkes hata yapabilir. Herkes milli takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben buna inanıyorum. Bunun üstesinden gelmeyi öğreneceğiz. İyi bir sonuç alıp yolumuza devam edeceğiz." yorumu yaptı.

"MİLLİ TAKIM HER ZAMAN HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kendisine ne zaman şans verirse hazır olduğunu belirten Merih Demiral, "Ben her zaman oynasam da oynamasam da milli takım için elimden gelenin en iyisini yapan biriyim. Oynamadığımda da oynadığımda da benim için fark etmiyor. Hocamız ne zaman görev verirse oynamaya hazırım. Üçüncü maçta da bana şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü milli takım her zaman her şeyin üstündedir benim için. İnşallah ben inanıyorum ki takımımızla birlikte en iyi şekilde grubu bitirip gruptan çıkacağımıza, iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu da, Portekiz mücadelesinin ardından açıklama yaptı.

Ferdi'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Portekiz kaliteli oyuncularıyla bize sorun çıkardı. Önümüzdeki maç Çekya'ya karşı oynayacağız ve çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz"