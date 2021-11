Merih Demiral çılgınlığı! “Olağanüstüydü, en iyisi...”

Star.com.tr 30 Kasım 2021 Salı 11:44 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 11:44

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral ligde oynanan Juventus maçında gösterdiği performansla büyük takdir toplamıştı. İtalyan basınında milli savunmacı için övgü dolu sözler söylenirken Juventus'a karşı oynadığı oyunun bu sezonki en iyi performansı olduğu belirtildi.

MERİH DEMİRAL'A ÖVGÜLER DİZDİ

Atalanta'yı yakından takip eden gazeteci Carlo Canavesi Merih Demiral için yazı kaleme aldı. Övgüler dizen Cavanesi'nin yazısı şu şekilde:



"Cumartesi günü Juventus'a karşı alınan galibiyetin baş mimarlarından birisi de Merih Demiral'dı. Atalanta'ya geçen sezon ligin en iyi defans oyuncusu seçilen Romero'nun yerine transfer oldu. Atalanta'ya gelmek, çok daha düşük bir bütçeye rağmen zirvede kalmak için rekabet etmek isteyen bir takıma ulaşmak anlamına geliyor. Daha fazlasını yapması gerekiyordu. Takım her zaman hücum oynuyor ve bu, arka bölümü savunmasız hale getiriyor, hatta merkez oyuncuların sürekli olarak hücuma çıkması savunma anlayışını iki kat daha artırıyor. Burada Merih Demiral her zaman bu kişiliğe sahip olmuştur. Karakterden yoksun değil ve önemli maçlarda kendini yücelttiğini şimdiden gösterdi: Old Trafford'da Manchester United'a karşı olağanüstüydü. Serie A'da Juventus'a karşı ise daha da fazlaydı. Milli takımlar için verilen aranın ardından Gasperini, Spezia ile oynadığı maçta Merih'i yedek kulübesinde bıraktı. Bazıları, Toloi, Palomino ve Djimsiti ile karşılaştırıldığında, Romero'nun yerine alınmasının hiyerarşide geride kaldığını düşündü. Ancak Atalanta teknik direktörü onu sadece iki önemli taahhüt için saklıyordu. Manchester United ve Juventus maçları için... Rakamlar onu haklı çıkardı. Genç savunmacı özellikle Juventus maçında bu sezonun en iyi performansını gösterdi."

14 MAÇ 1 GOL 1 ASİST

23 yaşındaki genç savunmacı bu sezon Atalanta formasıyla 14 maça çıktı. 9'u lig olmak üzere 4 de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Merih Demiral Manchester United deplasmanında 1 gol atmayı başardı.