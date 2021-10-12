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Spor

Merih Demiral: Duygu karmaşası yaşıyoruz

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından milli oyuncu Merih Demiral, açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2021 Salı 00:35 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 00:35
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A Milli Takımımızda Merih Demiral, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Çok mutlu olduğunu belirten Merih, "Duygu karmaşası yaşıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Hepimiz galibiyeti çok istedik. Şanssız bir gol yedik. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. Türk halkı, milli takım için ne kadar çabaladığımı, mücadele ettiğimi görüyordur. Şanssız bir andı. Sonra geri döndük. Son golden sonra çok mutluyum. Diyecek bir şey yok. İnşallah bunu devam ettirir, Dünya Kupası'na katılırız." dedi.

Böyle devam edeceklerini söyleyen milli futbolcu, "Gergin bir an vardı sahada, gergin bir ortamdı. Ağlayanlar oldu. Herkes birbirine sarıldı. Çok mutluyuz. İnşallah hep bunu devam ettiririz. Devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

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