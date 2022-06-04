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Spor

Merih Demiral: Enes Ünal'ın golünü biraz çalmış oldum

Uluslar Ligi C Ligi 1. Grubu ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Haziran 2022 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
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A Milli Takımımızın başarılı savunmacılarından Merih Demiral, 4-0'lık Faroe Adaları galibiyetinin ardından konuştu.

Demiral, kağıt üzerinde kolay gibi görünen maça ciddi hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık." sözlerini kullandı.

Demiral attığı golde ise Enes Ünal'ın önüne geçtiğini esprili bir sözle anlatarak, "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da böyle oynuyoruz." diye konuştu.

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