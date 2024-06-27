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Spor

Merih Demiral: Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik

A Milli Takın'ın yıldız stoperi Merih Demiral, Çekya'yı yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2024 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
Merih Demiral: Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik
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A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Çekya mücadelesi sonrası konuştu.

Merih Demiral, "Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular." dedi.

Açıklamalarına devam eden Merih, "Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz." diye konuştu.

Avusturya maçı için konuşan milli futbolcu, "Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız" şeklinde konuştu.

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