İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2022 Cuma / 15 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7933
  • EURO
    16,3219
  • ALTIN
    919.523
  • BIST100
    2135.89
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
Spor

Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

IHA18 Mart 2022 Cuma 17:35 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 17:38
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu, dün oynanan maçlarla sona erdi. Atalanta forması giyen Merih Demiral, takımının Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti. 24 yaşındaki milli stoper, sergilediği performansla da maçın adamı seçilmişti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun Barcelona'dan Pedri, Braga'dan Abel Ruiz ve West Ham United'dan Soucek'i geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde de haftanın oyuncusu seçildiği duyuruldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.