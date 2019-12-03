Merih Demiral için devler sıraya girdi

21 yaşındaki stoperin, Juve’de fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu yüzden ocak ayında takımdan ayrılacağı ifade edildi. Çizme’de Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’ın yanı sıra Premier Lig’den Arsenal ve Manchester United’ın, Merih için 36 milyon Euro (228.5 milyon TL) bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

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