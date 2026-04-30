Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında gerilim!

Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan maçın ardından Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında gerilim yaşandı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 01:00 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr evinde Al Ahli'yi 2-0 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun üzerine yürüyünce araya görevliler girdi.

Merih Demiral olayların ardından Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi. Tribünler, milli futbolcuya tepki gösterdi.

Demiral stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Al Nassr kupa kazanmak için hakeme ihtiyaç duyuyor. Biz ise kendimiz kazanıyoruz" dedi.

Merih Demiral X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" ifadelerine yer verdi.

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

