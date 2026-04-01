Merih Demiral: İnanılmaz mutlu ve gururluyuz

Merih Demiral, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, "İnanılmaz mutlu ve gururluyuz. Bütün Türk milletine armağan olsun. Çok önemli bir maçtı ama herkes bunun farkındaydı zaten. Gereken özveri ve karakteri sahaya koyduk. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz Dünya Kupası'nda." dedi.

Merih, "Çok hayallerimiz var. Şimdi dile getirmek olmaz. Maç maç bakmak gerekir. Bir gidip görelim. Ona göre ilerleriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.