1 Nisan 2026 Çarşamba / 14 Sevval 1447
  Merih Demiral: İnanılmaz mutlu ve gururluyuz
Spor

Merih Demiral: İnanılmaz mutlu ve gururluyuz

A Milli Takım'ın tecrübeli stoperi Merih Demiral, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'yı devirerek 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldığımız maçın sonrasında duygularını ifade etti. Tecrübeli stoper, inanılmaz mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

1 Nisan 2026 Çarşamba 01:23
Merih Demiral: İnanılmaz mutlu ve gururluyuz
Merih Demiral, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, "İnanılmaz mutlu ve gururluyuz. Bütün Türk milletine armağan olsun. Çok önemli bir maçtı ama herkes bunun farkındaydı zaten. Gereken özveri ve karakteri sahaya koyduk. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz Dünya Kupası'nda." dedi.

Merih, "Çok hayallerimiz var. Şimdi dile getirmek olmaz. Maç maç bakmak gerekir. Bir gidip görelim. Ona göre ilerleriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ankara'da korkunç kaza: Metrelerce sürüklendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
