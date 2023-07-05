Merih Demiral, Inter'i bekliyor

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Merih Demiral, geçen Ocak ayından bu yana flört ettiği Inter'in teklifine yakın olmasına rağmen acele etmek istemediği ifade edildi. Türkiye'den de teklifler olmasına rağmen kararını vermekte acele etmeyeceği ve Inter'in teklifinin olgunlaşmasını tercih ettiği kaydedildi.

Merih Demiral'a altyapısından yetiştiği Fenerbahçe tarafından da teklif yapıldığı bir süre önce gündeme gelmişti.

Inter'in ise Merih Demiral transferi için ödeme formülü planlama aşamasında olduğu da aktarıldı.

Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasını 28 kez giyerken 1524 dakika sahada kalmıştı.